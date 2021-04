Covid Liguria, oggi 425 contagi e 12 morti: bollettino

Sono 425 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti. I tamponi molecolari fatti sono stati 6.192 nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.546 tamponi antigenici rapidi.

In tutto sono 753 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 18 in meno di ieri, dei quali 81 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 7219 persone.