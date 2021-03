Covid Liguria, oggi 494 contagi e 10 morti: bollettino

Sono 494 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.694 tamponi molecolari. In tutto sono 654 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, sei meno di ieri, dei quali 65 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi 5501 persone sono in isolamento domiciliare. I dimessi e guariti sono stati 122 da ieri. A Genova ci sono stati 245 nuovi casi nelle ultime 24 ore, Savona 103, La Spezia 45 e Imperia 82.