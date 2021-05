Covid Liguria, oggi 58 contagi e un morto: bollettino 23 maggio

Sono 58 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria rilevati dall'esame di 2.058 tamponi molecolari effettuati e 1.556 tamponi rapidi antigenici, secondo il bollettino di oggi, 23 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I dimessi o guariti sono stati 113 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 3.186 (-56), mentre le persone ricoverate in ospedale sono 233 (-4), di cui 43 in terapia intensiva (+0). Sono 1.694 in isolamento domiciliare (-117).

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 1.726 (in calo rispetto a ieri), seguita da La Spezia, dove i positivi sono 486; 440 e 343 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e di Imperia.