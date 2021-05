Sono 66 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 10 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 2 morti, che portano il totale a 4.245 dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi sono 3.928 (-150), mentre i dimessi/guariti sono 92.908 (+ 214). Secondo i dati della regione, in ospedale sono ricoverate 439 persone (+3). In terapia intensiva, in particolare, 52 pazienti.