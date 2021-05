Covid Liguria, oggi 97 nuovi contagi e 5 morti: bollettino 15 maggio

Sono 97 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 15 maggio, in Liguria, dove sono stati eseguiti 3.542 tamponi molecolari e 2.515 tamponi antigenici rapidi, per una incidenza pari a 1,60%. Lo segnala il bollettino della regione, che parla anche di 5 decessi.

I casi totali di Covid sono in totale 3.978 (-146). Continua anche la discesa dei ricoverati: gli ospedalizzati sono 342, 10 in meno rispetto a venerdì, di cui 52 in terapia intensiva. Aumentano i guariti, 238. In sorveglianza attiva ci sono 3.519 persone, in isolamento domiciliare 2.775, ottanta in meno rispetto a venerdì.