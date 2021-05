Covid Lombardia, 13 morti in 24 ore: è il dato più basso da ottobre

Tredici morti per Covid in 24 ore in Lombardia giovedì 13 maggio. Si tratta del dato più basso dal 17 ottobre, l'inizio della seconda ondata di coronavirus. Pochi giorni prima, il 6 ottobre, non c'era stato alcun decesso. E' quanto rilevato dal bollettino sulla pandemia curato da Davide Manca, professore del Politecnico di Milano.

Nella regione sempre giovedì 13 maggio sono stati registrati 1.396 nuovi contagi, su 49.484 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta a circa il 2,8%. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.710 nelle ultime 24 ore: i nuovi dati portano il totale degli attualmente positivi nella Regione a 39.544 (-327).

Continuano a scendere i ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia. Oggi sono 417, 31 in meno rispetto a ieri, a fronte di 7 ingressi. Negli altri reparti, i ricoverati con sintomi sono 90 in meno, per un totale di 2.351 posti letto occupati.

I nuovi casi per provincia: Milano 431, di cui 166 a Milano città; Bergamo 127; Brescia 161; Como 122; Cremona 47; Lecco 46; Lodi: 15; Mantova 45; Monza e Brianza 129; Pavia 66; Sondrio 36; Varese 128.