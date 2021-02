Covid Lombardia, 1.696 contagi e 38 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.696 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 16 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile. Da ieri nella Regione sono stati registrati altri 38 morti, che portano il totale a 27.854 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 5,6%. I tamponi effettuati sono 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) per un totale di 6.155.169.

I pazienti guariti o dimessi sono stati 1.615. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, sono stati 373 (+7). Quelli non in terapia intensiva 3.693 (+121).

Sono 400 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 160 a Milano città. Quanto alle altre province della Regione, a Bergamo si registrano 90 nuovi casi, a Brescia 300, a Como 182, a Cremona 56, a Lecco 62, a Lodi 22, a Mantova 103, a Monza 72, a Pavia 72, a Sondrio 13 e a Varese 286.