Covid Lombardia, 2.185 contagi e 79 morti: bollettino 15 marzo

Milano, 15 mar. (Adnkronos)

Sono 2.185 i contagi da coronavirus in Lombardia (di cui 126 'debolmente positivi') oggi, 15 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano 79 morti, che portano a 29.299 il numero dei decessi dall'inizio dell'epidemia. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 10,1%).

Quanto ai tamponi effettuati, sono 21.605 (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici) per un totale di 7.354.998. I pazienti guariti/dimessi sono 546.761 (+6.430), di cui 5.015 dimessi e 541.746 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva salgono a 728 (+14) e quelli ricoverati non in terapia intensiva a 6.198 (+121).

Sono 658 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 220 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registano 125 nuovi casi, a Brescia 431, a Como 33, a Cremona 73, a Lecco 165, a Lodi 28, a Mantova 58, a Monza e Brianza 373, a Pavia 88, a Sondrio 10 e a Varese 88.