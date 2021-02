Covid Lombardia, 2.277 casi e 61 morti: bollettino 13 febbraio

(Adnkronos)

Sono 2.277 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 13 febbraio, secondo il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti, che portano il totale a 27.760 dall'inizio dell'emergenza covid-19.

Sono 3.574 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, nove in meno rispetto a ieri. Ma aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono 365, sei in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono aumentati di 1.535 unità.

Sono 571 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, cui 254 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 172, a Brescia 481, a Como 177, a Cremona 46, a Lecco 68, a Lodi 38, a Mantova 109, a Monza e Brianza 209, a Pavia 128, a Sondrio 37 e a Varese 184.