Covid Lombardia, 2.540 casi e 55 morti: bollettino 18 febbraio

(Adnkronos)

Sono 2.540 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 18 febbraio, secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti, che portano il totale a 27.938 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

Sale il tasso di positivi rispetto ai tamponi, che dal 4,6% di ieri passa al 5,9%. I tamponi processati sono 42.508, di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici.

In Lombardia ci sono stati nelle ultime 24 ore 29 nuovi ingressi in terapia intensiva e il saldo tra le uscite e gli ingressi di nuovi pazienti è positivo (+5) con 368 posti occupati. I ricoveri negli altri reparti scendono di 24 unità per un totale di 3.716 pazienti Covid. I guariti e i dimessi sono stati 1.205.



Aumentano i casi di Covid a Milano e provincia. Sono 773, di cui 263 a Milano città. Brescia è sempre la seconda provincia per nuovi positivi, con 559 casi. A Bergamo sono 238, a Varese 209. A Mantova sono 121 i nuovi positivi, a Monza 96. Como ne conta 142, Cremona 93, Lecco 91; Lodi 53. Solo 10 a Sondrio e 119 a Pavia.

"A me sembra che la Lombardia possa rimanere in zona gialla" dice a TeleLombardia il governatore lombardo Attilio Fontana. "La risposta definitiva potrà essere data solo domani" con la riunione della cabina di regia.