Covid Lombardia, 4.590 contagi e 60 morti: bollettino 3 marzo

Sono 4.590 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 3 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 55.611, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti dell'8,2%. Da ieri sono stati registrati altri 60 morti, che portano il totale a 28.518 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

Sono 4.545 le persone positive ricoverate in ospedale, 137 in più nelle ultime 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva i ricoverati sono 506, in aumento di 30 unità rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono stati 2.884 nelle ultime 24 ore.

Sono 1.026 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 431 a Milano città. I nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 249, a Brescia 1.325, a Como 295, a Cremona 165, a Lecco 139, a Lodi 63, a Mantova 217, a Monza e Brianza 356, a Pavia 279, a Sondrio 83 e a Varese 296.