Covid Lombardia, 5.641 contagi e 92 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos)

Sono 5.641 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 18 marzo, secondo i dati della Protezione Civile pubblicati nella tabella del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 92 morti, che portano il totale a 29.551 dall'inizio dell'epidemia di covid-19 nella regione.

Il rapporto tra i 5.641 nuovi positivi al virus e i 63.197 tamponi processati sale all'8,9% dal 7,6% della vigilia.

In Lombardia, i guariti o i dimessi sono 2.245. Salgono ancora, ma di poco, i posti letto occupati in terapia intensiva, pari a 786 in tutto (+5), a fronte di 58 ingressi del giorno. I ricoverati per Covid negli altri reparti salgono a 6.744 (+103).



Sono in leggero aumento i casi di Covid19 in provincia di Milano rispetto a ieri. Si tratta di 1.450 contagi rilevati (dai 1.050 della vigilia), di cui 620 a Milano città. Tra le altre province della Lombardia, Brescia resta stabile sui 982 nuovi casi. In salita anche Monza (548) e Varese (541). Bergamo conta 341 contagi, Como 351; Cremona 246; Lecco 154; Lodi 87; Mantova 381; Pavia 304; Sondrio 148.