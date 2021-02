Covid Lombardia, 912 nuovi casi e 63 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 912 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 47 'debolmente positivi'. Sono 63 i morti in più, secondo il bollettino di oggi, per un totale dall'inizio della pandemia di 27.213. I tamponi effettuati, secondo quanto comunica la Regione Lombardia, sono stati 22.699, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 4%.

Sono 3.544 (le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 55 in più di ieri. In terapia intensiva: sono 361 i ricoverati, 10 in meno di ieri. Secondo quanto si comunica dalla Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono 2.765 nelle ultime 24 ore.