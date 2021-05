Covid Lombardia, Bertolaso: "Entro ottobre tutti vaccinati con seconda dose"

Entro ottobre in Lombardia saranno tutti vaccinati con seconda dose contro il covid. "A ottobre sarà tutto molto più tranquillo e sotto controllo, non so se ci sarà l'immunità di gregge ma in Lombardia saranno tutti vaccinati con la seconda dose. Sarà un autunno di ripartenza e di rilancio, di ricominciare a vivere dopo la terza guerra mondiale, che sembra stia finendo e che sembra stiamo vincendo", ha detto il consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, intervenendo al convegno 'Salute Direzione Nord', a Milano.

"Non mi interessano i numeri belli della Lombardia prima della classe. Oggi noi abbiamo aperto ai 30enni e rispetto alle prenotazioni dei 40enni, 50enni e 60enni, i 30enni si stanno prenotando molto meno rispetto alle altre classi di età. Stiamo mettendo il virus nella condizioni di crearci ancora problemi", ha detto ancora Bertolaso.