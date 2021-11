Sono 745 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, lo 0,7% sui 105.766 tamponi effettuati. Lo ha reso noto ieri la Regione. Stabili le terapie intensive, a 49 ricoverati, mentre gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 330 (+13). Il bollettino ha registrato 15 nuovi decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 34.187.