Lombardia zona gialla, Fontana: "Ora servono vaccini"

(Adnkronos)

"La Lombardia resta gialla". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni" ma, ha ammonito Fontana, "serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini", ha aggiunto.

Per il governatore comunque "si dovrebbe rivedere il metodo delle limitazioni. Bisognerebbe fare limitazioni per un tempo più lungo - ha detto ai microfoni di Skytg24 - per evitare di fare continuamente aperture e chiusure senza dare certezze ai cittadini e alle attività economiche. Servirebbero misure forse meno draconiane ma per un tempo maggiore", ha spiegato.

"Mi sembra che stiamo correndo dietro al virus. Quando la situazione peggiora, chiudiamo e quando migliora, riapriamo. Dovremmo essere noi ad avere una linea di condotta e cercare di anticipare il virus", ha aggiunto.