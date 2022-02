Sono 5.247 i contagi covid e 27 i morti registrati in 24 ore in Lombardia secondo l'ultimo bollettino di domenica 13 febbraio. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono così a 37.999. I tamponi processati sono stati 63.863, con un indice di positività del 13,8%. I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 170 (-3), mentre i ricoverati a 1.934 (-114).