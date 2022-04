Sono stati 11.666, di cui 1.611 a Milano, i nuovi contagi da covid registrati in Lombardia martedì 5 aprile. I morti sono stati 18 secondo l'ultimo bollettino. I tamponi effettuati sono 93.356, con un rapporto test/positivi pari al 12,4%. In calo i ricoveri in terapia intensiva: sono 39 (-6) mentre quelli non in terapia intensiva salgono a 1.159 (+52). 39.347 il totale delle vittime nella regione da inizio pandemia.