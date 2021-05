Covid Lombardia, oggi 1.160 contagi e 23 morti: dati 14 maggio. A Milano 108 casi

Sono 1.160 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 maggio. Registrati inoltre altri 23 morti. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione, sono stati 44.005, con un indice di positività del 2,6%. I morti sono stati 23, per un totale dall'inizio della pandemia di 33.307.

In provincia di Milano sono 298 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 108 a Milano città. E sono 2.251 le persone positive al Covid ricoverate negli ospedali lombardi, 100 in meno di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 411 persone, 6 in meno nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione Lombardia, infine, i guariti e i dimessi sono 1.992 in più di ieri.