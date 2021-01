(Adnkronos)

Sono 1.603 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio, della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 65 morti nella regione, che da oggi è entrata in zona rossa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 25.051 tamponi. Gli attualmente positivi sono 56.142, inclusi 452 ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Il totale delle vittime nella regione dall'inizio della pandemia sale a 26.237, mentre sono 514.166 i casi totali e 431.787 i dimessi/guariti.

Sono 440 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 167 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 77 nuovi casi, a Brescia 335, a Como 147, a Cremona 55, a Lecco 54, a Lodi 22, a Mantova 124, a Monza 117, a Pavia 101, a Sondrio 56, a Varese 40.