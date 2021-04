Covid Lombardia, oggi 1.670 contagi e 67 morti: bollettino 20 aprile

Sono 1.670 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 67 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 46.901 tamponi. Il rapporto positivi/tamponi cala a 3,5%. I pazienti guariti sono stati 2.816. Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva a 675, in calo di 33 unità, e i ricoverati non in terapia intensiva aumentano a 4.639, 16 in più nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 32.386.

Sono stati 454 i contagi nel milanese nelle ultime 24 ore, di cui 200 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 108 casi, a Brescia 174, a Como 194, a Cremona 30, a Lecco 53, a Lodi 36, a Mantova 69, nella provincia di Monza e Brianza 129, a Pavia 78, a Sondrio 11, a Varese 291.