Covid Lombardia, oggi 1.967 contagi e 39 morti: bollettino 25 aprile

Sono 1.967 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 39 morti che portano il totale delle vittime a 32.657 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 57.622 (+529), i guariti/dimessi sono 705.138 (+1.399).

Sono 672 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati della Protezione civile, i nuovi positivi a Bergamo sono 203, a Brescia 304, a Como 99, a Cremona 60, a Lecco 58, a Lodi 46, a Mantova 130, a Monza e Brianza 181, a Pavia 92, a Sondrio 2 e a Varese 78.

Resta stabile, dopo le flessioni registrate di recente, il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva per il covid. Secondo i dati della Regione Lombardia sono 610, uno in meno rispetto al bollettino di ieri. I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 4.496. I tamponi processati sono stati 38.982, con un tasso di positività del 6%.