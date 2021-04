Covid Lombardia, oggi 2.313 contagi: dati 24 aprile

Sono 2.313 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile, della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 49 morti, che portano a 32.618 il totale dei decessi in Lombardia dall'inizio dell'emergenza Covid. La Regione, che da lunedì sarà in zona gialla, da ieri ha processato 50.456 tamponi, l'indice di positività scende al 4,6%. I ricoverati con sintomi sono 4.050, di cui 611 in terapia intensiva (-33 da ieri). Gli attualmente positivi sono in tutto 57.093: di questi, 52.432 sono in isolamento domiciliare.

Sono 757 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi a Bergamo sono 202, a Brescia 219, a Como 152, a Cremona 84, a Lecco 72, a Lodi 43, a Mantova 116, a Monza e Brianza 220, a Pavia 114, a Sondrio 47 e a Varese 239.