Covid oggi Lombardia, 2.329 contagi e 4 morti: bollettino 19 aprile

Sono 2.329 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti che fanno salire a 39.658 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 21.875, per un tasso di positività pari al 10,6%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 35 (-1) e aumentano i ricoverati non in terapia intensiva: 1.147 (+31).

Sono 793 i positivi registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 406 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 151 nuovi casi, a Brescia 365, a Como 67, a Cremona 39, a Lecco 65, a Lodi 19, a Mantova 101, a Monza 211, a Pavia 184, a Sondrio 43 e a Varese 183.