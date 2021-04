Covid Lombardia, oggi 2.442 contagi e 47 morti: bollettino 28 aprile

Sono 2.442 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 28 aprile. Registrati inoltre altri 47 morti. I nuovi positivi al Covid 19 sono stati rilevati da 56.993 tamponi processati nelle ultime ore (4,2%). Continuano a diminuire i ricoverati: in terapia intensiva sono 575, sette in meno da ieri. Negli altri reparti i pazienti Covid sono 3.707 (-112). Lo svuotamento delle terapie intensive continua a essere lento: oggi i nuovi ingressi in Lombardia sono stati 35. I guariti balzano invece a 3.177 nelle ultime 24 ore e gli attualmente positivi nella Regione diventano 52.269 (-782).