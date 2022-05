Covid Lombardia oggi, 2.449 contagi e 21 morti. A Milano città 443 casi

Sono 2.449 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 21 morti per un totale di 40.501 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.280 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività dell'8%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 700 persone, 20 in meno da ieri, e in terapia intensiva 33, uno in più di ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 924, di cui 443 a Milano città, a Bergamo 155, a Brescia 292, a Como 151, a Cremona 68, a Lecco 63, a Lodi 55, a Mantova 76, a Monza e Brianza 186, a Pavia 134, a Sondrio 37 e a Varese 197