Covid Lombardia, oggi 3.310 contagi: bollettino 24 febbraio

Sono 3.310 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio, pubblicato dal ministero della Salute. Si registrano altri 38 morti nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 28.184 i decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 50.268 tamponi. Attualmente i positivi sono 55.225, di cui 3.946 ricoverati in area non critica e 406 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Salgono a 586.561 i casi totali dall'inizio della pandemia.