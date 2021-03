Covid Lombardia, oggi 3.520 contagi e 75 morti: bollettino 28 marzo

Sono 3.520 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75 morti. I dimessi e guariti sono stati 7.381. I tamponi eseguiti sono stati 32.224. Da inizio pandemia le vittime del Covid sono state 30.462 nella Regione. Calano i ricoverati di 55 unità, ma crescono gli ingressi in terapia intensiva, 16 in più. Tra le province con un maggior numero di nuovi casi Milano a 1.146, seguita da Brescia a 601 e Bergamo a 327.