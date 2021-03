Covid Lombardia, oggi 3.943 contagi e 100 morti. A Milano 981 nuovi casi

Sono 3.943 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100 morti che porta il numero totale a 30.735 decessi da inizio pandemia. I tamponi fatti sono stati 56.747 con una percentuale di positività del 6,9%. In calo i ricoverati di 76 unità sui 7.033 totali, aumentano gli ingressi in terapia intensiva, uno in più sugli 863 complessivi.

Sono 981 i nuovi casi di Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 393 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 241, a Brescia 570, a Como 206, a Cremona 212, a Lecco 171, a Lodi 94, a Mantova 243, a Monza e Brianza 467, a Pavia 203, a Sondrio 75 e a Varese 388.