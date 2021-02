Lombardia zona arancione, 4.191 contagi e 49 morti: bollettino covid

(Adnkronos)

Sono 4.191 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 27 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Nella regione, che lunedì 1 marzo torna in zona arancione, da ieri sono stati registrati altri 49 morti che portano il totale a 28.324 vittime dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Le persone dimesse/guarite sono invece 1.695 per un totale di 507.514.

Sono 1.139 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano mentre a Brescia, colpita nelle ultime settimane da un'impennata di contagi, i nuovi casi sono 995. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 315 nuovi contagi, a Como 241, a Varese 245, a Monza 401, a Pavia 169, a Mantova 182, a Cremona 164, a Lecco 173, a Lodi 74 e a Sondrio 37.