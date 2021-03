Covid Lombardia, oggi 4.884 contagi e 102 morti: bollettino 27 marzo

Sono 4.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 27 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 102 morti. I dimessi e guariti sono stati 2.810.

Aumentano le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia. Sono 7.124 le persone ricoverate, in aumento di 13 unità nelle ultime 24 ore, mentre in terapia intensiva si trovano 852 persone, 4 in più da ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi c'è Milano a 1.285, seguita da Monza e Brianza 525 e Brescia a 941. A Bergamo sono stati 375, Varese 361, Como 321 e Pavia 194.