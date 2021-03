Covid Lombardia, oggi 5.046 contagi e 100 morti: bollettino 25 marzo

Sono 5.046 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi 25 marzo. Registrati inoltre 100 morti, facendo così salire a 30.185 il numero totale di morti dall'inizio dell'epidemia, rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) per un totale di 7.882.033, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'8,4%.

I pazienti guariti/dimessi sono invece 580.733 (+3.040), di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti; in terapia intensiva sono 845 (0). Calano i ricoverati non in terapia intensiva: sono 7.132 (-46). Nella provincia di Milano sono 1.325 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore , di cui 524 a Milano città.