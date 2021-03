Covid Lombardia, oggi 5.077 contagi e 100 morti: dati 26 marzo. A Milano 625 casi

Sono 5.077 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo il bollettino di oggi 26 marzo. Registrati inoltre 100 morti. Scendono i posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111. Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati. In terapia intensiva sono poco più di ieri i pazienti gravi ricoverati: 848 (+3). A fronte di 60.804 tamponi processati, i nuovi positivi sono l'8,3%, in linea con ieri (8,4%). I guariti e i dimessi da ieri sono 2.400. I 100 decessi portano il totale dei morti da inizio pandemia a 30.285.

I casi solo nel milanese sono poi 1.460, di cui 625 a Milano città. I numeri sono ancora alti a Brescia e provincia (696), a Monza (548) e a Varese (472). Como ha 427 nuovi contagiati al virus, Bergamo ne conta 317. In provincia di Cremona sono 189; a Lecco 171; a Lodi 84, a Mantova 287, a Pavia 262, a Sondrio 66.