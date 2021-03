Covid Lombardia, oggi 5.210 contagi e 61 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 5.210 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti, che portano il totale a 28.638 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 57.154 (di cui 39.686 molecolari e 17.468 antigenici) per un totale di 6.878.580. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 9,1%. I pazienti guariti/dimessi sono 519.186 (+1.415), di cui 4.319 dimessi e 514.867 guariti mentre quelli in terapia intensiva salgono a 543 (+11) così come quelli ricoverati non in terapia intensiva, che sono 4.804 (+69).

Sono 1.593 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 655 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 370 nuovi casi, a Brescia 1.122, a Como 332, a Cremona 207, a Lecco 67, a Lodi 67, a Mantova 188, nella provincia di Monza e Brianza 470, a Pavia 278, a Sondrio 54 e a Varese 336.