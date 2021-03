Covid Lombardia, oggi 5.518 contagi: dati 19 marzo

(Adnkronos)

Sono 5.518 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 marzo. Si registrano 80 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri nella regione sono stati processati 64.999 tamponi, l'indice di positività è all'8,4%.

In aumento i ricoverati con sintomi (sono 6.796, +52 da ieri) e i pazienti in terapia intensiva (788, +2). Attualmente sono 100.904 i positivi al Covid-19 in Lombardia, mentre salgono a 689.107 i casi totali dall'inizio della pandemia nella regione e a 29.631 le vittime.

Sono 1.471 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 543 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, in provincia di Bergamo sono 342, a Brescia 909, a Como 406, a Cremona 204, a Lecco 240, a Lodi 72, a Mantova 267, a Monza e Brianza 610, a Pavia 323, a Sondrio 92 e a Varese 451.