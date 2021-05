Covid Lombardia, oggi 583 contagi e 23 morti: bollettino 10 maggio

Sono 583 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. I tamponi processati, 16.223, portano al 3,5% il tasso di positività, che va meglio della media nazionale (3,9%). I guariti e i dimessi sono 4.583. Scendono ancora i ricoverati: i pazienti Covid in terapia intensiva sono 479, 13 in meno rispetto a ieri, a fronte di 3 nuovi ingressi; negli altri reparti sono 2.668 (-58).

I nuovi casi di Covid19 scoperti dai tamponi in provincia di Milano sono 212, di cui 62 in città. A Bergamo i positivi da ieri sono 80, a Brescia 69, a Monza 64. In calo i numeri di Varese (16), Como (22) e Mantova (38). A Cremona e provincia i contagi sono 18; a Lecco 12; a Lodi 4; a Pavia 20; a Sondrio 20.