Covid Lombardia, oggi 637 contagi e 28 morti: bollettino 3 maggio

Sono 637 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, oggi 3 maggio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 28 decessi.

I guariti e i dimessi, secondo i dati aggregati della Protezione civile, sono stati 4.618 da ieri, gli attualmente positivi scendono a 48.277.

Prosegue il trend di calo degli ospedalizzati per il virus in Lombardia. A fronte di 28 ingressi in terapia intensiva, i pazienti Covid calano di 7 unità a 535 ricoverati totali. Negli altri reparti, il calo è di 75 pazienti per un totale di 3.215. I tamponi sono stati 15.287 e il rapporto positivi su test è al 4,1%.

Quasi la metà dei nuovi casi di Covid-19 nella Regione è in provincia di Milano, con 306 positivi rilevati dai tamponi. Di questi, 104 sono in città. Zero casi, oggi, in provincia di Lodi. A Bergamo i contagi sono 42, a Brescia sono 64. Monza ne conta 76, Varese 67, Como 8, Cremona 8, Lecco 10, Mantova 26, Pavia 7 e Sondrio 3.