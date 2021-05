Covid Lombardia, oggi 675 contagi e 13 morti: bollettino 17 maggio

Sono 675 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 maggio in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 13 morti.

Sale a 33.360 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.822 tamponi (di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici) per un totale di 10.163.812. Torna a salire il rapporto tamponi/positivi, che si attesta al 3,2%.

Sale il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 754.566 (+938), di cui 3.096 dimessi e 751.470 guariti mentre calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 371 (-11) mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 2.028 (-25).

E' di 158 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 64 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 86 nuovi casi, a Brescia 36, a Como 73, a Cremona 11, a Lecco 7, a Lodi 2, a Mantova 23, a Monza 55, a Pavia 7, a Sondrio 14 e a Varese 186.