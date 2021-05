Covid Lombardia, oggi 847 contagi e 11 morti: bollettino 21 maggio

Sono 847 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Sui 45.058 tamponi effettuati, i positivi sono l'1,8%. Ieri erano il 2,2%. Calano ancora i ricoverati, che in terapia intensiva sono 308, otto in meno. I pazienti Covid degli altri reparti sono 1.662, 93 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 998 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Milano con 241, Varese a 118 e Brescia a 93.