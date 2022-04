Covid Lombardia, oggi 9.195 contagi e 36 morti: dati 22 aprile

Sono 9.195 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia secondo i dati del bollettino covid di oggi. I tamponi effettuati sono stati 65.635, per un indice di positività del 14%. I morti sono stati 36, per un totale di 39.748 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 1.203 persone (+7) e in terapia intensiva 37 (-2).

In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.965, di cui 1.178 a Milano città, a Bergamo 651, a Brescia 1.149, a Como 551, a Cremona 298, a Lecco 395, a Lodi 153, a Mantova 471, a Monza e Brianza 781, a Pavia 539, a Sondrio 175 e a Varese 791.