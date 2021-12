Sono 12.913 i positivi ai test Covid in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, su 205.847 tamponi effettuati per un tasso di positività al 6.2%. I decessi sono 45. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.408 (+56 rispetto a ieri). Sono invece 162 (due in meno), i ricoverati in terapia intensiva.