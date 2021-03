Covid, Luisa Bracci Laudiero (Cnr): "Vaccini sicuri, basta informazioni non corrette"

"Basta con le informazioni non corrette, i vaccini sono sicuri. E' invece grave infettarsi con questo virus che ha provocato già solo in Italia 106mila decessi e ben 2,75 milioni di morti nel mondo". A scandirlo, intervistata dall'Adnkronos, è la scienziata Luisa Bracci Laudiero, membro del Cnr Immunology Network e ricercatrice dell'Istituto di farmacologia traslazionale Cnr-Ift. "La paura verso i vaccini é scientificamente immotivata, istituzioni e media devono perciò lavorare insieme per spiegare al meglio ai cittadini come funzionano i vaccini, da cosa proteggono, quali sono i reali rischi - pochi - ed i reali benefici - molti - che possono comportare" aggiunge la scienziata, per anni nel team del Nobel Rita Levi Montalcini, che con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, domani terrà l'incontro in diretta Facebook "#stampaEscienza... quasi amiche" per affrontare proprio questi temi. Questa iniziativa è il secondo appuntamento che l'Ufficio Stampa del Cnr, con Marco Ferrazzoli, promuove per dare una "informazione scientificamente valida a tutti mettendo a disposizione dell'opinione pubblica tutte le notevoli competenze dei ricercatori e degli scienziati del Consiglio nazionale delle Ricerche, in un momento storico di grande preoccupazione e emergenza sanitaria". Nel corso dell'incontro di domani, Bracci Laudiero spiegherà quali sono le differenze tra i vari vaccini attualmente disponibili "per proteggere i nostri cittadini anche dal 'virus' della disinformazione che sta davvero dilagando" taglia corto la scienziata.