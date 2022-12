Covid, M5S contro Meloni: "Oggi scopre che servono mascherine"

"Solo due mesi fa ministro Schillaci aprì riflessione per togliere mascherine in Rsa e ospedali"

"Oggi la Meloni scopre che i controlli e le mascherine sono armi indispensabili per combattere il Covid-19, meglio tardi che mai". Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali della Camera e Sanità del Senato. "Non sfugge, infatti - spiegano -, che solo due mesi fa il ministro Schillaci aprì una riflessione per togliere le mascherine addirittura nelle Rsa e negli ospedali. Dopo le proteste di medici e operatori sanitari, che richiamarono alla responsabilità il governo, le mascherine sono fortunatamente rimaste a protezione dei più fragili".

"Come se non bastasse poi - proseguono - il presidente del Consiglio si spinge a dire che lockdown e misure restrittive non le sono sembrate così efficaci facendo l'esempio del caso cinese. Ebbene, è esattamente il contrario. Ricordiamo alla Meloni uno studio dei ricercatori dell'Imperial College di Londra che stimò in circa tre milioni i decessi evitati in Europa grazie alle misure restrittive. In Cina a una fase di severe restrizioni è invece seguito un allentamento totale delle misure che ha portato alla situazione che vediamo oggi. Ci auguriamo onestamente più chiarezza e determinazione perché con il Covid-19 non si scherza", concludono gli esponenti del M5S.