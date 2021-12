Covid, Macron: "Non imporremo tamponi per viaggi da Paesi Ue"

"Non prevediamo di imporre dei test" covid "in seno all'Ue, perché teniamo al buon funzionamento del nostro spazio comune e perché, dal momento in cui una variante è presente in questo o quel Paese dell'Ue, si diffonde molto rapidamente negli altri". Lo sottolinea il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo.

"La maggioranza dei movimenti viene fatta dai transfrontalieri - continua - che sono esenti da questa misura. Non metteremo dei test Pcr nei confronti di altri Paesi Ue, li imporremo per i Paesi terzi una volta che siano classificati nelle categorie che li richiedono".