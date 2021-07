Covid Malta, 101 contagi in 24 ore: numero casi attivi più alto dal 25 aprile

Sono 101 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 a Malta, dove 80 ragazzi italiani, tutti minorenni, sono bloccati in quarantena in un hotel covid. Ieri erano stati 109. Lo scrive il Times of Malta, sottolineando che i casi attivi sono 457, il numero più alto dal 25 aprile. A quella data c'erano 465 casi attivi, ma i contagi giornalieri erano stati solo 25.



Piccolo stato insulare di mezzo milione di abitanti, Malta ha annunciato che a partire da mercoledì prossimo potranno entrare nel paese solo le persone completamente vaccinate dal covid. Sono anche state chiuse le scuole di lingue che ogni estate ospitano studenti stranieri.