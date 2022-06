Covid, mappa Ecdc: Italia torna in rosso scuro

Covid in Italia, il Paese torna a colorarsi di rosso scuro, la fascia di maggiore rischio nella mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che viene elaborata sulla base dei nuovi contagi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Secondo l'ultimo aggiornamento, restano in rosso chiaro solo il Piemonte, il Trentino e la Valle d'Aosta.

Allargando l'obiettivo all'Europa, sono in rosso scuro la Francia, il Portogallo, l'Islanda e parte dell'Austria e della Grecia, che si trovano in rosso chiaro nell'area restante. In rosso chiaro anche l'Irlanda, la Slovenia, poche regioni della Spagna, una parte del Belgio e della Croazia, e un piccolo fazzoletto della Finlandia. In arancione, fascia di minor rischio, soltanto la Lettonia. Tutto il rimanente in cartina risulta grigio, a indicare un livello di test insufficiente per determinare la stratificazione del rischio Covid.