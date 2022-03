Covid, mappa Ecdc: tutta Italia in rosso scuro tranne Vda

Tutta l'Italia in rosso scuro tranne la Valle d'Aosta, che però peggiora e passa dal giallo della scorsa settimana al rosso chiaro. Questa la nuova mappa a colori dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che aggiorna le fasce di rischio Covid in Europa.

Il rosso scuro è il colore dominante anche in Europa, nella mappa che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione.