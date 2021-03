Covid Marche, Ancona zona rossa

(Adnkronos)

Da domani, 3 marzo, tutta la provincia di Ancona passerà in zona rossa. Con un post su Facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli annuncia la misura anti-Covid, spiegando che "la situazione è in continuo divenire". "Restano sempre attenzionati tutti gli altri territori con particolare riguardo all’andamento epidemiologico in crescita sulla provincia di Macerata. A tutti raccomando il massimo rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e nei Dpcm. È fondamentale frenare quanto prima la diffusione del virus. È il momento della massima responsabilità di ciascuno di noi".

"Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell’attuale Dpcm ancora in vigore, e cioè venerdì 5 marzo" spiega il primo cittadino. "Per il periodo successivo ne emaneremo uno nuovo, non appena sarà noto il testo definitivo del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo" conclude.