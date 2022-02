Covid: mascherine 'balsamiche' Pop esaurite in soli due mesi, venduti 400 mila pezzi

Distribuito dalla trentina Zuccari, il dispositivo tecnico 'Pop' applicabile a tutte le mascherine, a soli due mesi dal lancio ha esaurito le scorte. Zuccari, l’azienda di integratori alimentari, prodotti cosmetici e dispositivi medici, presente da oltre 20 anni in farmacia, erboristeria e parafarmacia) rende noto che Pop è diventato il primo prodotto in listino a sell-out a soli due mesi dal lancio e in appena 8 settimane ne sono stati venduti 400 mila pezzi.

Pop è il primo dispositivo tecnico italiano brevettato che, attraverso la piacevolezza della sua miscela balsamica e calibrata di estratti 100% naturali, purifica l'aria respirata, rilascia una potente azione balsamica e rende piacevole l'uso, anche prolungato, della mascherina. Con estratti 100% naturali e brevettato Made in Italy, è un supporto al contenimento della pandemia perché grazie ad esso, le persone sono felici di indossare correttamente la mascherina.

Pop è supportato sui social da un genuino passaparola fra consumatori che, una volta provato, desiderano condividere i suoi benefici con le persone più vicine. Un interesse particolare viene mostrato dalle compagnie aeree e compagnie di crociera, perché è diventato in pochissime settimane l'utile gadget più richiesto a bordo di navi e aerei, specie per le lunghe tratte intercontinentali.