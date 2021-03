Covid, matematico Cnr: "Più vaccinati al Nord, Sud fatica"

(Adnkronos)

Italia a più velocità nelle vaccinazioni anti-covid. Ad aver completato l'immunizzazione, con la somministrazione di due dosi, sono stati, infatti, 3 italiani su 100 al Nord contro 2 su 100 al Centro Sud. Una differenza su cui può avere influito, in parte, anche la maggiore età media delle aree settentrionali, con la conseguente maggiore distribuzione di vaccini. Lo spiega Giovanni Sebastiani, ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo 'Mauro Picone' del Cnr, che ha analizzato per l'Adnkronos Salute i dati della campagna vaccinale in atto.

"Al 2 marzo - continua Sebastiani - erano circa un milione e mezzo le vaccinazioni completate (2 dosi) con una media nazionale di circa 2.5 persone immunizzate su 100. E di queste sono 600mila gli over 80. Come noto per l'immunità di gregge dobbiamo arrivare a 70 su 100 e, al momento, siamo molto bassi". Le differenze regionali però sono notevoli. "Più virtuosa la provincia autonoma di Bolzano che si attesta a 4.2 vaccinati su 100, mentre la meno virtuosa è l'Umbria che ha 1.7 completamente vaccinati su 100".

Dopo Bolzano, sopra la media nazionale, "c'è la Valle D'Aosta con 3.7, seguono Piemonte ed Emilia Romagna con 3.2, il Friuli (3) e Trento (2.9)". Nei gradini bassi della classifica dopo, l'Umbria, ci sono l'Abruzzo e la Sardegna (1,8), la Puglia e la Calabria (1,9).

La media delle vaccinazioni settimanali è in crescita progressiva ma spiccano variazioni nell'arco della settimana, in particolare per il fatto che si sta vaccinando poco la domenica. "Mediamente in 66 giorni di vaccinazioni, al 2 marzo - conclude Sebastiani - sono state fatte, in generale, 69mila somministrazioni al giorno. Solo per 10 giorni abbiamo avuto più di 100 mila dosi somministrate al giorno".